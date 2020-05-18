تصرف مجنون من مشجعين أثناء مباراة بايرن ميونيخ

2020/05/18 | 15:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أقدم مشجعان على تصرف متهور خلال مباراة بايرن ميونيخ ويونيون برلين، التي جمعت الفريقين أمس الأحد، ضمن المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، إن مشجعين اثنين تسلقا شجرة بطول 12 مترا بجوار ملعب “أندر ألتن فورستيري” معقل يونيون برلين، من أجل متابعة المباراة.وأضافت الصحيفة: “المشجعان لم […]

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