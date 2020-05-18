روحاني يهاتف صالح ويدعوه لزيارة إيران


روحاني يهاتف صالح ويدعوه لزيارة إيران
2020/05/18 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

روحاني يهاتف صالح ويدعوه لزيارة إيران 

 

يتبع.

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