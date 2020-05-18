بعد شفائه من كورونا.. مهاجم تشيلسي يخرق الحجر الصحي مع فتاة والشرطة تعتقله

2020/05/18 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

اعتقلت الشرطة الإنجليزية كالوم هودسون أودوى لاعب فريق تشيلسى الشاب، بعد اختراق قواعد الحجر الصحى ف...





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