العميد رسول يؤكد صدور قرار من الكاظمي بتكليف اللواء المحمدي قائداً للقوات البرية

2020/05/18 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الإثنين (18 أيار 2020)، أصدر قرارا بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.

وقال رسول في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، "أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي امراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية".

وكان مصدر أمني، أفاد، في وقت سابق من اليوم، بتعيين اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم)، إنه "تم تعيين اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية العراقية".

وأضاف أن "المحمدي كان يشغل منصب قائد عمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار".

يشار إلى أن اللواء الركن المحمدي، عُين، قائدا لعمليات الجزيرة والبادية في محافظة الأنبار في، 24/ 5/ 2016 خلفا ل‍علي ابراهيم دبعون.

بغداد اليوم- بغداد

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العنيد يحيى رسول، الإثنين، نتائئج عملية اسود الجزيرة التي انطلقت يوم أمس في 3 محافظات، مؤكدا اصابة 4 منتسبين في قوات سوات خلال العملية.

وقال رسول في تسجيل صوته، إن "القوات الا

بغداد اليوم- كركوك

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الإثنين (18 أيار 2020)، تفاصيل مهمة أمنية بمشاركة التحالف الدولي في محافظة كركوك.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوات جهاز مكافحة الارهاب قيادة العمليات الخاصة الثانية فوج مُك

بغداد اليوم-بغداد

أعربت وزارة الداخلية، الإثنين، رفضها لأي اعتداء على وسائل الإعلام، بعد اقتحام مقر فضائية MBC، من قبل محتجين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فاننا نرفض اي اعتداء او

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