ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 6 بنوك

2020/05/18 | 15:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في 6 بنوك، مع نهاية تعاملات أمس الأحد، بعد استقراره لمدة شهرين.وارتفع سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر قرشين، إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.وصعد سعر الدولار قرشين في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي، والعربي الإفريقي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه […]

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