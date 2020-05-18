2020/05/18 | 15:08 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية: نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 15:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).