التربية تكشف عن اجراءاتها الوقائية خلال الامتحانات

2020/05/18 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ أعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة عن عدة قرارات لقرب موعد الامتحانات ومن اجل المحافظة على السلامة العامة وضمان صحة الجميع تقرر التقييد بالاجراءات الوقائية .وذكر بيان لها اطلعت عليه " كلكامش برس" ان "الوزارة وجهت المديريات العامة للتربية بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني والمديرية العامة للصحة ضمن حدود كل مديرية لتعفير المراكز الامتحانية قبل موعد الامتحان واضافة الى منع فتح اكثر من مركز امتحاني واحد في نفس البناية مهما كانت سعة استيعابها".وأكدت على "التزام ادارة ومراقبي المراكز الامتحانية والمشاركين بالامتحانات التمهيدية بمتطلبات السلامة العامة ومراعاة الشروط الصحية ولبس الكمامات الطبية والقفازات المطاطية فيما تقوم ادارة المركز الامتحاني باستغلال جميع القاعات المتاحة في بناية المركز الامتحاني وتقليل عدد الممتحنين في كل قاعة كما وجهت باشراك الكوادر التعليمية في المراقبة".واضافت انه "يجب على ادارة المركز الامتحانية ان تراعي ضمن اعدادها لخرائط جلوس المشاركين بالامتحانات وترك مسافة مقعد فارغ بين كل طالب واخر كما حددت اللجنة وقت الامتحانات التمهيدية والتي تبدأ في تمام الساعة الثامنة بتوقيت بغداد المحلي".

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