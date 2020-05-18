الناطق باسم القائد العام يكشف نتائج عملية

2020/05/18 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، نتائج عملية "اسود الجزيرة" لملاحقة عناصر داعش.وقال يحيى رسول، في تصريح صحفي، إن "العملية الامنية اسفرت في صلاح الدين عن مقتل 3 من داعش أحدهم يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه، كما تم العثور على 7 أوكار، و12 عبوة ناسفة، ونفقين وتدمير عجلة مففحة من قبل طيران الجيش.وجرح 4 من منتسبي سوات إصاباتهم بين خفيفة ومتوسطة".واضاف ان "محور ديالى شهد تفتيش 10 قرى، وتم العثور على وكرين بداخلهما عبوات ناسفة، كما تم القبض على 4 مطلوبين في المقدادية، فيما نفذت عملية عسكرية في المخيسة، تم خلالها تدمير وكر، وتفجير عبوتين عن طريق المعالجة".وتابع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أنه "في محور الجزيرة تم تفتيش 17 منطقة، واستطاعت القوات خلالها تدمير 5 أوكار، و5 أنفاق، والعثور على مقر سابق لعناصر داعش".

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