تجمع مؤسساتي محذرا الحكومة: سنتبع هذه الطرق للحفاظ على ثوابتنا الاجتماعية

2020/05/18 | 15:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحذر تجمع مؤسسات بغداد الثقافية، الحكومة من عدم قيامها بوضع حد لبعثة الاتحاد الاوربي في العراق التي قامت مؤخرا برفع علم (المثليين) وسط العاصمة فيما دعا مجلس النواب الى تشريع قوانين تمنع هكذا افعال طبقا للاعراف الدستورية.وعبر بيان لتجمع مؤسسات بغداد الثقافية تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاثنين، عن سخطه لما قامت […]

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