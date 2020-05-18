2020/05/18 | 15:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني يدعو الرئيس صالح لزيارة ايران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يدعو الرئيس صالح لزيارة ايران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يدعو الرئيس صالح لزيارة ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).