2020/05/18 | 15:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة السند الوطني: نحن غير مشاركين في هذه الحكومة ولكننا سندعمها وسنصوت للوزراء المستقلين والكفوئين والنزيهين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 15:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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