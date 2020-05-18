اشتياقات أصيلة نفقدها في خضم الزيف والصخب - نوال السعداوي

2020/05/18 | 15:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نوال_السعداوي حين يمتلئ الإنسان بالطعام بعد الأكل، لا يتحدث عن الطعام.



فالإنسان لا يتحدث عن شىء شبع منه.إذا كان الإنسان خاليا من الفضيلة، ظل يتحدث عنها ليلا ونهارا.



قال لى أبى وأنا طفلة: «إذا سمعتِ إنسانا لا يكف عن الحديث عن استقامة الأخلاق، فاعلمى أنه خال منها، والإناء الخالى يا ابنتى له صوت عال، أما الإناء الممتلئ فصوته هادئ».صوت أبى كان هادئا، لم يسمع الجيران صوته أبدا.



لم يرتفع صوته ......





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