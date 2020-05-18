حرب “مخلوف” والسلطات السورية تستعر و«فيسبوك» ساحة للردود ونشر الوثائق

2020/05/18 | 15:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب ساعات من رد “الهيئة العامة للاتصالات” في سوريا، لتوضيح قالت فيه إن شركته “سيرياتل” ترفض دفع ما ترتب عليها من مبالغ لخزينة الدولة، نشر رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” ظهر اليوم وثائق رسمية قال…

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