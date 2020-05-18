مقتل قائدة طائرة عروض جوية في كندا

2020/05/18 | 15:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت طيارة كندية مصرعها وأصيب آخر إثر تحطم طائرة خلال استعراض جوي استهدف رفع معنويات السكان خلال جائحة كورونا، وفق ما ذكره الجيش الكندي.وكتبت القوات الجوية الكندية الملكية عبر حسابها في “تويتر” مساء الأحد: “بحزن شديد نعلن وفاة أحد أفراد فريق، سي إف سنو بيردز، وإصابة آخر بجروح خطرة، إلا أن حالته مستقرة”.وفي

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