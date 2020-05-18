اغلاق 70 مدرسة بفرنسا بسبب كورونا

2020/05/18 | 15:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلقت السلطات الفرنسية، 70 مدرسة وروضة أطفال، بسبب ظهور إصابات بفايروس كورونا فيها.وقال وزير التربية الفرنسي جان ميشيل بلانكير في لقاء اذاعي على “RTL “، إنه “بعد أسبوع واحد من إعادة فتح رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، اضطرت عدة مدارس إلى إغلاق أبوابها بسبب حالات مؤكدة أو مشتبه بالاصابة في التلاميذ أو موظفين بالمدارس”، مبيناً

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