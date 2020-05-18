مصر تتحدى أمريكا لاقتناء أحد أقوى الأسلحة الروسية

2020/05/18 | 15:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على مصر حال امتلاكها المقاتلة “سوخوي-35″، وهو الأمر الذي هددت به واشنطن من قبل.وأصبح من المعروف أن الصفقة في طريقها للتنفيذ رغم تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية من قبل لمصر، على لسان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بأن تنفيذ هذه الصفقة […]

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