“ريان إير” تتوقع انخفاض أعداد الركاب بالطيران إلى النصف في العام المالي الحالي بسبب كورونا

2020/05/18 | 15:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتوقع “ريان إير” انخفاض عدد الركاب إلى النصف دون مستوى 80 مليونًا -مقارنة مع مستهدفها الأصلي البالغ 154 مليونًا- خلال العام المالي الحالي، مع استمرار تأثير وباء “كورونا” على السفر الجوي.لكن أوضحت الشركة أنها ستتغلب على الوباء وستخرج “أقوى” من الأزمة، وقال الرئيس التنفيذي “مايكل أوليري” إن “ريان إير” لا زالت […]

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