لجنة التعديلات الدستورية تكشف أهم مطالب الكتل الكردية والسنية

2020/05/18 | 15:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف عضو لجنة التعديلات الدستورية جمال كوجر، الاثنين، عن مقترحات الكتل السياسية بشأن تعديل الدستور، مبينا أن بعضها تتعارض مع توجهات الكتل الشيعية.وقال كوجر لـ /المعلومة/ إن “للجنة التعديلات الدستورية اتفقت على أن تكون جميع المقترحات المقدمة تحظى بالتوافق السياسي”، مشيرا الى أن “بعض المقترحات الواردة لا يمكن ضمها الى التعديلات الدستورية”.[…]

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