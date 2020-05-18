"علم المثليين" على غلاف "التربية الاسلامية" يثير اعتراض كتلة المالكي

2020/05/18 | 15:29 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعربت كتلة ائتلاف دولة القانون يوم الاثنين عن احتجاجها تجاه الصاق علم "المثليين" على غلاف "القران الكريم والتربية الاسلامية" لمنهج السادس الابتدائي.

وخاطب رئيس الكتلة خلف عبد الصمد في كتاب رسمي وزير التربية العراقي مطالبا اياه بفتح تحقيق حول كيفية اعادة تصميم غلاف الكتاب، ومن هي الجهة التي اشرفت على ذلك وقبلت به.

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