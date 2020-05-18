الكاظمي يوجّه بوضع خطة لتوفير الطاقة ويحذر من استغلال الوظيفة الحكومية

2020/05/18 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الكهرباء بوضع خطة لتوفير الطاقة، فيما حذر من استغلال الوظيفة الحكومية.

وقال الكاظمي، من الضروري ان تكون لوزارة الكهرباء خطة استراتيجية لتوفير الطاقة وسياسة تصاعدية تتناسب مع احتياجات الدولة والمجتمع.

وشدد خلال زيارته لوزارة الكهرباء ولقائه وزير الكهرباء والمديرين العامين، على أهمية العدالة في الجباية، وأن لاتكون سببا في تذمّر المواطن وفقدان الثقة، وضرورة تقديم خدمة جيدة للمواطن في معادلة الحقوق والواجبات، محذرا من التقصير في توفير خدمة الكهرباء بما يحفظ كرامة المواطن.

وتابع أنه يجب ان ياخذ الاستثمار دوره، لكن من دون أن يستغل المستثمر الوزارة، لافتا الى ضرورة محاربة الفساد، خصوصا فيما يتعلق بالعقود الاستثمارية ذات الربحية العالية.

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