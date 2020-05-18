هيئة الاتصالات السورية تُكذِّب رامي مخلوف وتصفه بالمخادع!

2020/05/18 | 15:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت “الهيئة الناظمة للاتصالات” التابعة للحكومة السورية، بياناً كذًبت فيه “رامي مخلوف” ابن خال الرئيس “بشار الأسد”، ومالك شركة “سيرتيل”، ووصفته بـ “المخادع”.وبدأ الجدال والاتهامات بين الهيئة، و”#رامي_مخلوف” عقب ظهوره بتسجيل مصور أمس الإثنين،…

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