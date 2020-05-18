كيف يؤثر “كورونا” على الصحة النفسية للبشر؟

2020/05/18 | 15:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس فيروس “#كورونا” وحده الذي قد يُصيب الإنسان خلال هذه الأيام، بل الأمراض النفسية هي التي تستهدف البشر، جرّاء حظر التجوال والإجراءات الوقائية وما تتسبب بضغوطات نفسية.وأكد خبراء ومختصون في الصحة النفسية أن الأمان…

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