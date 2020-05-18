رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة يؤكد: كفاءات البصرة ستأخذ استحقاقها

بغداد اليوم - متابعة
أكد رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، اليوم الاثنين،( 18 مايس 2020)، خلال زيارة وفد ملتقى البصرة لمقر الاتحاد، دعمه الكامل لرياضيي المحافظة، مشيرا الى ان كفاءات البصرة الفيحاء ستأخذ استحقاقها الطبيعي بعيداَ عن التهميش.
وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان: "الوفد الزائر، الذي ضم خيرة من نجوم الكرة البصرية السابقين، فضلا عن حكام وإعلاميي وإداريي المحافظة، ناقش مع بنيان، وبحضور الأمين العام للتطبيعية محمد فرحان ورئيس لجنة الحكام علاء عبد القادر واقع الكرة في المحافظة، وأهم المعوقات التي تواجه رياضييها، حيث وعد رئيس الهيأة التطبيعية بتذليلها في أسرع وقت، ومنح الاستحقاق الطبيعي للكفاءات من خلال وضع معايير للعمل والمركزية، وتنظيم المسابقات والاهتمام بالاندية البصرية سواء من تنشط في الدوري الممتاز أو من تتواجد في دوري الدرجة الأولى".
من جانبه، أكد نجم الكرة البصرية السابق، ناصر طلاع، أن الوفد البصري لديه الثقة الكبيرة بأعضاء التطبيعية ورئيسها إياد بنيان في التغيير نحو الأفضل، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز صعوبات رياضيي المحافظة بعد سنوات طويلة من التهميش".
وفي ختام الزيارة، أكد وفد ملتقى البصرة الرياضي دعمه الكامل ومساندته للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة من أجل تحقيق النجاح خلال المدة المفصلية المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع.
بغداد اليوم-متابعة
اعتقلت الشرطة الإنجليزية كالوم هودسون أودوى لاعب فريق تشيلسى الشاب، بعد اختراق قواعد الحجر الصحى فجر اليوم، الاثنين.
وكان أودوى سبق وأصيب بفيروس كورونا مع بداية انتشار الوباء، لكن نادى تشيلسى أعلن تعافيه وتماثله للشفاء التام.
بغداد اليوم - متابعة
بدأ نادي برشلونة الإسباني المرحلة الثانية من الخطة المعدة للتدريبات، اليوم الاثنين، على أمل استئناف الموسم في الدوري الإسباني خلال منتصف شهر حزيران القادم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.
وعاد برشلونة إل
بغداد اليوم/ متابعة
توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع فريق برشلونة الإسباني، على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي إسباني.
وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية على موقعها أن يوفنتوس توصل لاتفاق مبدئي على د
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