رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة يؤكد: كفاءات البصرة ستأخذ استحقاقها

2020/05/18 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أكد رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، اليوم الاثنين،( 18 مايس 2020)، خلال زيارة وفد ملتقى البصرة لمقر الاتحاد، دعمه الكامل لرياضيي المحافظة، مشيرا الى ان كفاءات البصرة الفيحاء ستأخذ استحقاقها الطبيعي بعيداَ عن التهميش.





وذكر المكتب الاعلامي للاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان: "الوفد الزائر، الذي ضم خيرة من نجوم الكرة البصرية السابقين، فضلا عن حكام وإعلاميي وإداريي المحافظة، ناقش مع بنيان، وبحضور الأمين العام للتطبيعية محمد فرحان ورئيس لجنة الحكام علاء عبد القادر واقع الكرة في المحافظة، وأهم المعوقات التي تواجه رياضييها، حيث وعد رئيس الهيأة التطبيعية بتذليلها في أسرع وقت، ومنح الاستحقاق الطبيعي للكفاءات من خلال وضع معايير للعمل والمركزية، وتنظيم المسابقات والاهتمام بالاندية البصرية سواء من تنشط في الدوري الممتاز أو من تتواجد في دوري الدرجة الأولى".

من جانبه، أكد نجم الكرة البصرية السابق، ناصر طلاع، أن الوفد البصري لديه الثقة الكبيرة بأعضاء التطبيعية ورئيسها إياد بنيان في التغيير نحو الأفضل، وإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز صعوبات رياضيي المحافظة بعد سنوات طويلة من التهميش".

وفي ختام الزيارة، أكد وفد ملتقى البصرة الرياضي دعمه الكامل ومساندته للهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة من أجل تحقيق النجاح خلال المدة المفصلية المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع.

بغداد اليوم-متابعة

اعتقلت الشرطة الإنجليزية كالوم هودسون أودوى لاعب فريق تشيلسى الشاب، بعد اختراق قواعد الحجر الصحى فجر اليوم، الاثنين.



وكان أودوى سبق وأصيب بفيروس كورونا مع بداية انتشار الوباء، لكن نادى تشيلسى أعلن تعافيه وتماثله للشفاء التام.

بغداد اليوم - متابعة

بدأ نادي برشلونة الإسباني المرحلة الثانية من الخطة المعدة للتدريبات، اليوم الاثنين، على أمل استئناف الموسم في الدوري الإسباني خلال منتصف شهر حزيران القادم، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وعاد برشلونة إل

بغداد اليوم/ متابعة

توصل نادي يوفنتوس الإيطالي لاتفاق مع فريق برشلونة الإسباني، على إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفاد تقرير صحفي إسباني.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية على موقعها أن يوفنتوس توصل لاتفاق مبدئي على د

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