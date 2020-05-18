بالوثيقة.. كتلة دولة القانون تحتج على وجود ألوان ’’علم المثليين’’ في كتاب قرآن السادس الابتدائي

2020/05/18 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس كتلة دولة القانون البرلمانية، خلف عبد الصمد، الاثنين (18 ايار 2020)، احتجاجاً إلى وزارة التربية، بشأن وجود ما أسماه بـ ’’ألوان الشواذ الجنسيين’’ على غلاف كتاب القرأن الكريم.

وذكرت وثيقة صادرة عن عبد الصمد، حصلت عليها (بغداد اليوم): "نرسل إليكم احتجاج كتلة دولة القانون النيابية على غلاف كتاب القرآن الكريم والتربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي".

وأضافت: "لوحظ وجود ألوان الشواذ الجنسي (المثليين) على أوجه الغلاف الأمامي للكتاب مما يسيء إلى محتوى الكتاب بشكل عام ويروج إلى أمور خارجة عن قيمنا الإسلامية والعربية".

وتابعت الوثيقة: "راجين فتح تحقيق حول كيفية اعتماد تصميم غلاف الكتاب ومن هي الجهة التي أشرفت على ذلك وقبلت به".

بغداد اليوم - بغداد

كشف المتحدث باسم إعلام سلطة الطيران المدني جهاد كاظم، الإثنين (18 أيار 2020)، ان لجنة الصحة والسلامة ستقوم بتقييم الوضع الصحي لجائحة كورونا وعلى اساس التقييم سيصدر قرار بتمديد غلق الأجواء او فتحها.

وقال المتحدث باسم سلطة الط

بغداد اليوم-بغداد

دعا الرئيس الايراني، حسن روحاني، الإثنين، رئيس الجمهورية، برهم صالح، إلى زيارة الجمهورية الإيرانية.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان، أن الاخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني حسن روحاني".

واض

بغداد اليوم- بغداد

حددت وزارة التربية، الاثنين (18 ايارا 2020)، إجراءات الوقاية من فيروس كورونا أثناء تأدية طلبة المدارس للامتحانات، بالتزامن مق قرب موعدها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات العامة أع

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