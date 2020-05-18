تكليف قائد جديد للقوات البرية.. من هو؟

2020/05/18 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد قرر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تكليف قائداً جديداً للقوات البرية في الجيش العراقي بعد ان كان يشغله وزير الدفاع الحالي الفريق جمعة عناد.وقال الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول، ان الكاظمي “أصدر أمراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي “قائد عمليات الجزيرة” قائداً للقوات البرية”.وكان وزير الدفاع جمعة […]

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