كهرباء المثنى تكشف اسباب انخفاض الفولتية في عدد من المناطق

2020/05/18 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مديرية توزيع كهرباء المثنى اليوم الاثنين، أن انخفاض الفولتية في عدد من المناطق ومنها ناحية الكرامة يعود لعدم إنتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة وتباعد المناطق بين بعضها، فيما اشارت إلى أن هذه المشكلة ستحل عند دخول محطة توليد الطاقة 750 ميغا للخدمة خلال الفترة المقبلة.وقال مدير عام المديرية عباس فاضل في تصريح، ان […]

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