صالح يتلقى دعوة لزيارة ايران ويعد بتلبيتها بالوقت المناسب

2020/05/18 | 15:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتلقى رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، دعوة من نظيره الايراني حسن روحاني لزيارة ايران.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، ان"صالح تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني؛ التأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية".واضاف البيان، ان"الرئيس روحاني، هنأ خلال الاتصال، رئيس الجمهورية بمناسبتي تشكيل الحكومة العراقية وقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يمنّ على الشعب العراقي بوافر الخير واليمن والبركات".بدوره، الرئيس نظيره الإيراني على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين، معرباً عن تمنياته للشعب الإيراني في تحقيق كل ما يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار.وقدم روحاني دعوة إلى رئيس الجمهورية لزيارة إيران، ووعد بتلبيتها في وقت مناسب.واشار البيان الى، انه"جرى، خلال المكالمة، بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية، وتطوير آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الجارين، وتم التأكيد على أن تعزيز أمن وسيادة العراق يحظى بأهمية بالغة إقليمياً ودولياً كونه يعزز استقرار وسلامة شعوب ودول المنطقة، فضلاً عن أهمية التنسيق لمواجهة جائحة كورونا والعمل المشترك للحد من انتشارها بما يضمن سلامة الشعبين العراقي والإيراني والإنسانية جمعاء".واستعرض الرئيسان أهم المستجدات السياسية في المنطقة، وتم التأكيد على التعاون الإقليمي و تخفيف حدة التوترات لترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.

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