الخارجيّة تبحث أولى جولات الحوار الاستراتيجيّ العراقيّ- الأميركيّ

2020/05/18 | 15:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الوكيل الأقدم لوزارة الخارجيّة السفير عبدالكريم هاشم مصطفى، اليوم الاثنين، مع السفير الأميركيّ لدى العراق ماثيو تولر، عدداً من القضايا التي تحظى باهتمام البلدين.

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