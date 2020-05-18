2020/05/18 | 15:50 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روحاني يدعو صالح لزيارة طهران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/18 | 15:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني يدعو صالح لزيارة طهران) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني يدعو صالح لزيارة طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).