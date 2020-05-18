بيان صادر عن كوادر الاتحاد العام لنقابات عمال العراق من أجل حماية وضمان استقلالية ووحدة اتحادنا العام - الاتحاد العام لنقابات عمال العراق

2020/05/18 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاتحاد_العام_لنقابات_عمال_العراق تعزيزاً للشرعية الديمقراطية النقابية ، أعلنت الكوادر النقابية العمالية في بيانها اليوم الأثنين 18 / ايار / 2020 عن رفضها وعدم موافقتها على الأعلان الصادر يوم 14 / 5 / 2020 عن اتحاد السيد ستار دنبوس ، يقضي بإعلان التوحيد والاندماج مع الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، الذي يرأسه السيد ستار دنبوس بالاتفاق مع عدد من قيادي اتحادنا العام برئاسة الأخ علي رحيم علي .وأكد البيان على ان الاتحاد الع ......





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