اقتحام وإغلاق مقر قناة MBC عراق ببغداد من قبل موالين لأبو مهدي المهندس

2020/05/18 | 15:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قال مصدر اعلامي بأن مجموعة من الموالين لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس، الذي أغتيل بقصف أمريكي، اقتحموا مبنى مقر قناة MBC عراق في العاصمة بغداد.وقال المصدر لل( المستقلة ) اليوم الاثنين، إن “العشرات تواجدوا أمام مقر قناة “MBC عراق” السعودية في حي الوزيرية ببغداد وعلقوا لافتات عليها شعارات […]

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