مصدر امني لـ “العهد نيوز”: اصابة ثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسفة شمالي الرمادي

2020/05/18 | 16:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز -الانبار افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار اليوم الأثنين، ان ثلاثة جنود اصيبوا بجروح مختلفة جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي مدينة الرمادي.وقال المصدر في تصريح خص به “العهد نيوز”، ان عبوة ناسفة زرعتها خلايا من مجرمي داعش انفجرت حال وصولها الى منطقة البو طيبان شمالي مدينة الرمادي، ما ادى الى اصابة […]

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