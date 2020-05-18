إصابات كورونا في السعودية تقفز إلى أكثر من 57 ألفا

2020/05/18 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الاثنين، تسجيل 2,593 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الحالات إلى 57,345.

وأوضحت الوزارة عبر المؤتمر اليومي المخصص لمتابعة آخر تطورات الجائحة أن "الحالات النشطة 28,277 فيما ارتفعت حالات التعافي إلى بعد 28,748 شفاء شخص فيما بلغت حالات الوفاة 320 بعد تسجيل 8 وفيات جديدة".

وأكدت أن 44 % من الحالات المصابة تعود لسعوديين و 56 % غير سعوديين فيما كانت نسبة الذكور بين المصابين 75 % والإناث 25 % وسجل كبار السن نسبة 3 % من نسب المصابين اليوم والأطفال 11 % فيما كانت النسب الأكبر عند البالغين بنسبة 86 %.

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