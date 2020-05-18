الصحة العراقية تقرر تطبيق الحظر المناطقي في بغداد

2020/05/18 | 16:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الاثنين، عن البدء بالحظر المناطقي لمدة أسبوعين في بغداد....

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