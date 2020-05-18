2020/05/18 | 16:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، الاثنين، تكليف قائداً جديداً للقوات البرية في الجيش العراقي بعد ان كان يشغله وزير الدفاع الحا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعين قائداً للقوات البرية بالجيش العراقي..من هو؟ ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعين قائداً للقوات البرية بالجيش العراقي..من هو؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).