2020/05/18 | 16:00 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإدارة الذاتية تصدر تعليمات بخصوص التجوال في عيد الفطر

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