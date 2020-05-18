مكتب الكعبي يؤكد تلقيه طلباً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان

2020/05/18 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

استلم نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الإثنين، طلبا موقعا من 145 نائبا لاستئناف عقد الجلسات واللجان النيابية.

وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان، أن الاخير "استلم من عضو لجنة الصحة، غايب العميري طلبا موقعا من النائب صادق السليطي، مرفقا ب اسماء وتواقيع 145 نائب، يدعون فيه رئاسة المجلس لاستئناف عقد الجلسات بشكل منتظم وعمل اللجان النيابية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، نظرا لما يمر به البلد من تحديات صحية وامنية واقتصادية وسياسية".

وأوعز الكعبي، وفقا للبيان، الى "مدير الدائرة البرلمانية في المجلس لعرض هذا الطلب المهم في الاجتماع المقبل لهيأة رئاسة مجلس النواب وتحديد موعد للبدء بعقد الجلسات وفقا للنظام الداخلي، وضرورة تفعيل عمل السلطة التشريعية في ظل التحديات والازمات التي تعصف بالبلد واهمها وباء كورونا".

بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الإثنين، مغادرة 14 ملامسا، الحجر الصحي بعد انتهاء مدة الحجر البالغة 14 يوما دون اعراض مرضية.

وذكر مدير عام دائرة الصحة، رضوان كامل الكندي، في بيان، أن "3 وافدين، اثنان من روسيا ووا

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاثنين (18 ايار 2020)، خلال لقائه محافظ ديالى مثنى التميمي وعدداً من شيوخ ووجها المحافظة، على ضرورة توحيد الجهود وعدم السماح لداعش باستهداف النسيج الاجتماعي.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية&nbs

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء، فائق زيدان، الاثنين (18 ايار 2020)، ملف الحصص المائية وحالات التجاوز مع وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني.

وقال بيان لمجلس القضاء إن "رئيس المجلس فائق زيداني استقبل بمكتبه ببغداد وزير الموارد

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