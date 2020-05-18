أسعار نفط خام برنت تواصل الارتفاع وتتخطى حاجز الـ 34 دولاراً للبرميل

2020/05/18 | 16:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

واصلت أسعار النفط ، الاثنين (18 ايار 2020)، ارتفاعها حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ3...





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