2020/05/18 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تواصل أسعار النفط الارتفاع، اليوم الاثنين، حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى الـ34 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت”، بحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، عند 34.45 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.في حين تم تداول العقود الآجلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برميل ‘برنت’ يكسر حاجز الـ34 دولارا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برميل ‘برنت’ يكسر حاجز الـ34 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).