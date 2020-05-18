الكعبي يتسلم طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف جلسات البرلمان

2020/05/18 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأحد، طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان واللجان النيابية.وتسلم الكعبي تسلّم طلباً موقعاً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان واللجان النيابية”.وقرر مجلس النواب في وقت سابق، تأجيل عقد جلساته الاعتيادية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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