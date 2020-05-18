القوات العراقية تعثر على نفق بطول 200م وتفكك عبوات في كركوك

2020/05/18 | 16:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عثرت القوات العراقية، يوم الاثنين، على نفق بطول 200م وفككت عدد من العبوات الناسفة في محافظة كركوك

وذكر بيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تنفيذًا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط في تطهير قواطع المسؤولية من مخلفات داعش الإرهابي، شرعت قطعات الفرقة الخامسة المتمثلة باللواء 20 وبإشراف قائد الفرقة اللواء حيدر يوسف عبدالله بعملية أمنية مسنودة بالجهد الاستخباري لتفتيش وتطهير قرية (ربيضة) في وادي الشاي من فلول ومخلفات داعش الإرهابي".

واوضح البيان أن "العملية أسفرت عن تدمير نفق بطول 200 م ومعالجة حقل كبير للألغام يحوي 19 عبوة ناسفة والعثور على دار مفخخ تم تدميرها بالكامل من قبل مفرزة معالجة المتفجرات".

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