بالوثائق.. مكتب الكعبي يعلن تلقيه طلباً من 145 نائباً لاستئناف عقد جلسات البرلمان

2020/05/18 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استلم نائب رئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الإثنين، طلبا موقعا من145 نائبا لاستئناف عقد الجلسات واللجان النيابية.وذكر المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان، أن الاخير "استلم من عضو لجنة الصحة، غايب العميري طلبا موقعا منالنائب صادق السليطي، مرفقا ب اسماء وتواقيع 145 نائب، يدعون فيه رئاسة المجلس لاستئناف عقد الجلسات بشكل منتظم وعمل اللجان النيابية لممارسة الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب مع اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، نظرا لما يمر به البلدمن تحديات صحية وامنية واقتصادية وسياسية".وأوعز الكعبي، وفقا للبيان، الى "مديرالدائرة البرلمانية في المجلس لعرض هذا الطلب المهم في الاجتماع المقبل لهيأة رئاسة مجلس النواب وتحديد موعد للبدء بعقد الجلسات وفقا للنظام الداخلي، وضرورةتفعيل عمل السلطة التشريعية في ظل التحديات والازمات التي تعصف بالبلد واهمها وباء كورونا".

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