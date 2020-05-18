2020/05/18 | 16:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اعلنت قائممقامية خانقين بمحافظة ديالى، الاثنين، قرب اعادة التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية في القضاء.وذكرت القائممقامية في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه"تم الاتفاق مع وزارتي الداخلية والدفاع على إعادة التنسيق المشترك قريبا بين القوات الاتحادية وقوات البيشمرگة".واضاف، ان"ذلك يأتي من أجل فرض الأمن في قضاء خانقين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاق على تنسيق المهام بين البيشمركة والقوات الاتحادية في خانقطين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاق على تنسيق المهام بين البيشمركة والقوات الاتحادية في خانقطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).