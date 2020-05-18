اسعار النفط تواصل الارتفاع.. وقفزة بالعقود الاجلة لخام برنت

2020/05/18 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد واصلت أسعار النفط ، ارتفاعها حيث صعد مزيج “برنت” فوق مستوى الـ34 دولارا للبرميل، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ بداية أبريل الماضي.وجرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت”، عند 34.45 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 6% عن سعر التسوية السابق.في حين تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند مستوى 31.85 دولار […]

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