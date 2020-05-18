محافظة عراقية تمنع مرور منتجات الدواجن عبرها بعد تفشي انفلونزا الطيور

2020/05/18 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقرت محافظة ديالى جملة من الاجراءات والتحوطات تحسبا لمرض انفلونزا الطيور بعد تسجيل اصابات بالمرض في محافظة نينوى.

وقال مدير المستشفى البيطري في ديالى الدكتور محمود الشمري في حديثه لوكالة شفق نيوز ان "مستشفانا وتنفيذا لتوجيهات المستشفى البيطري العام في العراق, شكلنا فرق رصد وتحرٍ في عموم الوحدات الادارية وعبر المستوصفات البيطرية لرصد أي حالات او اصابات بانفلونزا الطيور وفق خطة محكمة لحماية مزارع تربية الدواجن من أي اصابات وتجنب خسائر اقتصادية كبيرة."

واردف بالقول ان المحافظة منعت مرور أي منتجات للدواجن عبر ديالى مالم تحمل شهاد صحية بيطرية تؤكد خلو وسلامة المنتج من انفلونزا الطيور لمنع تفشي المرض وتجنب هلاك في قطاع الدواجن الذي يعد مصدرا معيشيا للكثير من سكان المحافظة.

وشخصت وزارة الزراعة العراقية، يوم الجمعة، إصابة بإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن بمحافظة نينوى شمالي العراق.

واكدت الوزارة "تم تفعيل خطة الاحتواء بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 المادة 16 والمباشرة بتنفيذ الخطة الوطنية للاحتواء بحرق ودفن الهلاكات (الطيور النافقة) والبدء بإتلاف الدواجن المتبقية وفرض حظر على حركة الدواجن".

يذكر ان مرض انفلونزا الطيور من الأمراض الانتقالية والذي ينتقل بواسطة الطيور المهاجرة من خارج البلاد، وهو مسجل حاليا في 38 دولة من دول العالم

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