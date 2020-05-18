معبر في اقليم كوردستان يعيد ارساليات تُقدر بـ16 الف طن من البضائع

2020/05/18 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن معبر ابرهيم الخليل الحدودي الدولي في اقليم كوردستان والمحاذي لتركيا يوم الاثنين اعادة ارساليات تُقدر بـ16 الف طن من مواد وبضائع مختلفة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي.

وقال مجمع ابراهيم الخليل الحدودي الدولي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه منذ 1/1/2020 ولغاية صباح اليوم المصادف 18/5/2020 لم يصادق جهاز الفحص في المعبر على ادخال (15.997.348) طنا من مواد وبضائع متنوعة، وتمت اعادتها الى الامكان المستوردة منها من قبل اللجان المختصة.

واوضح البيان ان تلك المواد لم تكن مطابقة للمواصفات التي حددتها حكومة اقليم كوردستان بشأن المواد (الصحية، والاطعمة والاغذية، و مستحضرات التجميل، ومواد ومستلزمات البناء).

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