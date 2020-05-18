خبر مبشر جديد من شركة اميركية بشأن لقاح لفيروس كورونا

2020/05/18 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشر احد المعامل الدوائية الاميركية خبرا مبشرا جديدا، الاثنين، في إطار السعي الدولي المحموم لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية عن معطيات "إيجابية" لكن "مؤقتة"، في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على مشروع لقاح ضد وباء "كوفيد 19".

وجاء في بيان صادر عن مختبرات الشركة، أن اللقاح "بدا وكأنه يثير استجابة مناعية لدى 8 أشخاص تلقوه، بنفس حجم الاستجابة التي يمكن رؤيتها لدى الأشخاص الذين أُصيبوا بالفيروس".

وأضاف البيان أن "المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأهم مع عدد كبير من المتطوعين، ستبدأ في حزيران المقبل.

بغداد اليوم- خاص

تحدث عضو خلية الأزمة في صحة الرصافة، عباس الحسيني، الاثنين (18 ايار 2020)، عن الطاقة الاستيعابية لمستشفيات جانب الرصافة بخصوص استقبال مرضى فيروس كورونا، بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابات.

وقال الحسيني، في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم- متابعة

أشرف البابا فرنسيس على الافتتاح الكامل لكاتدرائية القديس بطرس، الاثنين (18 ايار 2020)، وأقامت الكنائس الكاثوليكية قداسات عامة لأول مرة منذ شهرين في أحدث تخفيف لقيود فيروس كورونا في إيطاليا.

وأقام البابا قداسا خاصا في كنيسة ج

بغداد اليوم- كربلاء

أكد ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الاثنين (18 ايار 2020)، أن فيروس كورونا يعتبر عدواً يفتك بحياة وصحة وراحة الناس، وشل الحياة العامة، مثمناً دور الكوادر الطبية في التصدي له.

وقال الكربلائي، في بيا

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