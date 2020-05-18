نائب يرد على ائتلاف المالكي بشأن ألوان ’’علم المثليين’’ على كتاب الاسلامية: هذا قوس قزح فاهدأوا

2020/05/18 | 16:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

رد عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الاثنين، على احتجاج دولة القانون، بشأن ما قيل عن وجود ...





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