بعد تقرير لـ “ايزيدي 24” مبادرة نادية تبني منزل وتجهزه لناجية ايزيدية

2020/05/18 | 16:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال بعد ان نشر ايزيدي 24 تقرير عن معاناة السيدة (برفي) “عمشة موسى بكر” وابنتها آواخر نوفمبر 2019، وهما ناجيتين من الابادة الايزيدية ومن سكان قرية “دوهلا” قامت ببناء منزل جديد لهم. ونشرت مبادرة نادية مقطع فيديو على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي توضح فيه بنائها المنزل وقالت المبادرة “فقدت عمشة زوجها وابنها …

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