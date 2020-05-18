بالصور.. متظاهرون قرب حقل الأحدب يشتبكون بالأسلحة البيضاء مع القوات الأمنية ووقوع إصابات

2020/05/18 | 16:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حدثت صدامات واشتباك بالأيدي بين متظاهرين قرب حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط والقوات الأمنية، حيث استخدم المتظاهرون الأسلحة البيضاء واعتدوا على القوات الأمنية.وقال مراسل “العهد نيوز” إن “متظاهرين قرب الأحدب بمحافظة واسط استخدموا الأسلحة البيضاء واشتبكوا مع القوات الأمنية المرابطة لحماية الحقل، مما دعا القوات الأمنية إلى الرد عليهم وفض […]

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